Женская сборная России по хоккею крупно уступила национальной команде США во втором матче Олимпийского турнира в Пекине (0:5).

В составе американской сборной по шайбе забросили Саванна Хармон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесс Комфер и Алекс Карпентер. После пятой шайбы тренерский штаб поменял вратаря, и в составе сборной дебютировала 17-летняя Дарья Грезден.

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В первом туре Россия одолела Швейцарию (5:2), а американки с тем же счетом разобрались с Финляндией. Следующий матч российские девушки проведут 7 февраля против Канады, США днем ранее встретится с швейцарками.

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