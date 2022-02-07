7 февраля матч между женскими сборными России и Канады по хоккею в Пекине был отложен на неопределенное время.

Игра на льду спортивного центра «Укэсон» должна была начаться в 12:10 по местному времени, однако канадская сборная отказалась выходить на площадку, несмотря на проведенную разминку. Как выяснилось, канадки ждали результаты тестов российских хоккеисток на COVID-19.

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В итоге, матч начался с запозданием, когда все хоккеистки надели маски.

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Источник: Телеканал TSN.

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