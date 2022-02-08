Без парней из НХЛ уровень хоккейного турнира вновь опустился до Евротура, как четырьмя годами ранее в Пхёнчхане. Но несмотря на отсутствие в Пекине лучших игроков планеты, бой за золото все равно получится мощный – финал 2018-го против Германии тому подтверждение. А в отличие от Кореи, сейчас еще и фаворитов больше.

Тем более, что формат остался прежний: три группы по четыре команды, в плей-офф проходят все. Победители каждой группы плюс одна лучшая команда среди вторых мест – напрямую в четвертьфинал, остальным предстоит предварительный раунд. Такой регламент несет высокую вероятность встречи топ-команд на ранней стадии, как это получилось у России с Канадой в 2010-м и Финляндией в 2014-м. На Олимпиаде в любом виде спорта цена ошибки катастрофически высока.

Ad

Будет ли десятое золото у России?

КХЛ КХЛ досрочно завершила регулярку. Определились пары плей-офф 05/02/2022 В 15:22

В Пхёнчхане сборная России с Ильей Ковальчуком, Павлом Дацюком, Никитой Гусевым и Кириллом Капризовым считалась главным претендентом на победу. Команда Олега Знарка оправдала аванс, пусть и со скрипом – сравняв счет в меньшинстве за минуту до конца третьего периода финала с Германией. В Пекине из них будут не все: Капризов великолепен в НХЛ, Кови перешел на административную должность, да и Дацюк уже в возрасте. Остался Гусев, только и он не в лучшей форме: после неудачного визита в «Нью-Джерси» у форварда проблемы с физикой. Например, он проиграл в скорости Сакари Маннинену в овертайме решающего матча за Кубок Первого Канала – финну ценой фола не позволили забить в пустые ворота, и судьи зафиксировал гол.

Никита Гусев, сборная России по хоккею Фото: Eurosport

Нынешний состав российской команды немного уступает покорителям Кореи по атакующим исполнителям. Сборную поведет вперед знаменосец Вадим Шипачев, который проводит великолепный сезон в московском «Динамо». Любой игрок в звене с ним становится снайпером высшей категории. А вот вместо одной из лучших связок КХЛ Кузьменко – Бурдасов (Андрей положил пять шайб за две тренировочные двусторонки в Пекине) тренерский штаб предпочел поставить на молодежь и игроков ЦСКА.

Получился состав с перекосом на оборонительный хоккей – решение можно объяснить желанием засушить соперников в стиле сборной Финляндии, но кто будет забивать, если замолчит первое звено? Можно надеяться на Артема Анисимова и Михаила Григоренко, но первый только-только присоединился к команде из-за коронавируса, а второй проводит далеко не лучший в карьере чемпионат.

С вратарской бригадой тоже есть риски. Иван Федотов и Тимур Билялов – лучшие российские голкиперы КХЛ, к их кандидатурам нет вопросов. Но это не отменяет отсутствия у обоих опыта выступлений на таком серьезном уровне. Остается рассчитывать на то, что у них не задрожат коленки в решающий момент. Более-менее спокойно разве что за оборону, которую возглавят опытные Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Сборная России по хоккею Фото: Getty Images

Россия остается фаворитом Олимпиады, но неочевидный набор игроков в атаке, уровень соперников и результаты последних ЧМ говорят о том, что сейчас будет гораздо сложнее, чем четыре года назад. Для начала посмотрим на групповой этап, где команда Жамнова сыграет со Швейцарией, Данией и давно подуставшей Чехией. Здесь любой результат, кроме первого места, будет сигналом тревоги. Дальше – как пойдет.

Расписание матчей сборной России:

9 февраля. Россия – Швейцария. 11:40 мск

11 февраля. Россия – Дания. 07:10 мск

12 февраля. Россия – Чехия. 16:10 мск

Суоми – главные претенденты на победу

Финны уже несколько лет доминируют на мировых первенствах благодаря не самому мощному по именам, но максимально дисциплинированному составу. Юкка Ялонен создал команду, способную засушить кого угодно.

Основа суоми – хорошо знакомые российским болельщикам игроки КХЛ, практически все – лидеры в своих клубах. «Йокерит» во главе с Марко Анттилой преодолел пандемийный кризис и вернулся в группу лидеров лиги. Два года назад Анттила привел сборную Финляндии к победе на чемпионате мира, оставив без золота сначала Россию с Овечкиным, Кузнецовым, Малкиным, Гусевым и Кучеровым, а затем канадцев, которые великолепны в любом составе.

Но главное оружие финнов – супертройка Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен из «Салавата Юлаева». Некоторое время они не приезжали в сборную, судя по слухам, из-за противодействия клуба. Но в Пекин прилетели и готовы разрывать так же, как делают это в Уфе. Для Ялонена такое готовое сочетание – подарок.

Сборная Финляндии, Финляндия, ЧМ-2019 Фото: Eurosport

Обладатель Кубка Стэнли Валттери Филппула, некогда главный провокатор КХЛ Лео Комаров, великолепно выступившие в Кубке Гагарина Вилле Покка и Оливер Каски – Финляндия всерьез нацелилась на первое в истории олимпийское золото. Но теперь они не андердоги, а полноценные лидеры, и отношение соперников к ним будет соответствующее.

Первым серьезным испытанием для финнов будет самый принципиальный оппонент – Швеция. «Тре Крунур» привезли далеко не самый яркий состав, но наверняка хотят взять реванш за провал 2018-го, когда они сенсационно вылетели в четвертьфинале от немцев. А еще в этой группе потихоньку возрождающаяся Словакия и вполне кусачая (судя по домашнему ЧМ) Латвия.

Канада все равно даст бой

Сборная Канады – лидер любого турнира вне зависимости от состава. Родоначальники хоккея великолепно показали это на ЧМ-2021, да и в Пхёнчхане дотянулись до бронзы. Ничто не мешает им повторить подобное в столице Китая. Принцип формирования команды немногим отличается от Пхёнчхана: основа – лучшие игроки европейских лиг. Ключевой (вместе с Шипачевым) форвард московского «Динамо» Эрик О’Делл, один из лучших защитников КХЛ Мэт Робинсон, голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале, действующий чемпион в составе «Авангарда» Корбан Найт, лучшие игроки швейцарского чемпионата, несколько человек из АХЛ.

Сборная Канады с бронзовыми медалями Олимпиады-2018 Фото: Getty Images

Но больше всех выделяется ветеран Эрик Стаал, который еще в 2006-м выиграл Кубок Стэнли с «Каролиной». С таким опытным исполнителем можно вести в бой и молодежь – ее у канадцев больше, чем четыре года назад. Выигравший золото ЧМ Оуэн Пауэр и начавший было феерить на МЧМ Мэйсон Мактавиш снова рвутся в бой: не дали порезвиться в Эдмонтоне, так почему бы не заявить о себе в Пекине? Проблема канадцев – потеря главного тренера Клода Жюльена: он поскользнулся на швейцарском льду во время подготовительных сборов и сломал ребра. Лавку возглавит его помощник Джереми Коллитон.

Без игроков НХЛ потеряло блеск североамериканское дерби, которое должно было стать главным украшением группового этапа. Американцы понесли еще большие потери, чем канадцы: у них не так много игроков в Европе, поэтому половина команды представлена студенческой лигой NCAA. Там много крутых молодых талантов, но для олимпийских медалей этого может быть недостаточно. Если, конечно, не произойдет нового «чуда на льду».

А еще у США и Канады в группе неизведанный, но едва ли опасный Китай и очень даже изведанная Германия. Денни аус ден Биркен, Доминик Кахун, Том Кюнхакль и еще семь хоккеистов из пекинского состава помнят финал против России. И почти наверняка они не против повторить этот подвиг. Впрочем, как и команда Алексея Жамнова.

Разбираем подробно состав сборной России. Почему в нем нет бомбардира Андрея Кузьменко?

Почему команда летела отдельным рейсом от остальных спортсменов?

НХЛ Сыграет ли НХЛ на ОИ-2026? Комиссионер лиги ответил 05/02/2022 В 10:47