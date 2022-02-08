Во время матча Олимпийского хоккейного турнира в Пекине между женскими сборными США и Канады (2:4) американская хоккеистка случайно травмировала судью.

Во втором периоде форвард сборной США Аманда Кессел проезжала мимо рефери Сианны Лифферс и махнула перед ней клюшкой – крюк попал арбитру прямо в лицо.

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Девушке потребовалась помощь – клюшка рассекла ей губу. Матч приостановили на шесть минут, после чего игра продолжилась.

Сборная России проиграла и США (0:5), и Канаде (1:6). Во время матча с канадками все хоккеистки и судьи в течение двух периодов выступали в масках

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