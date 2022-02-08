Во время матча Олимпийского хоккейного турнира в Пекине между женскими сборными США и Канады (2:4) американская хоккеистка случайно травмировала судью.
Во втором периоде форвард сборной США Аманда Кессел проезжала мимо рефери Сианны Лифферс и махнула перед ней клюшкой – крюк попал арбитру прямо в лицо.
Ad
Олимпийские игры
Кто помешает России и Финляндии? Хоккейные расклады ОИ
Девушке потребовалась помощь – клюшка рассекла ей губу. Матч приостановили на шесть минут, после чего игра продолжилась.
Сборная России проиграла и США (0:5), и Канаде (1:6). Во время матча с канадками все хоккеистки и судьи в течение двух периодов выступали в масках.
А что с мужской сборной? Первые матчи совсем скоро – у России и Финляндии есть конкуренты? Здесь – все расклады.
Олимпийские игры
Канадские хоккеистки отказались играть с Россией без масок
Олимпийские игры
Женская сборная России получила 5 безответных шайб от США
Реклама
Ad
Реклама
Ad