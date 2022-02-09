Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 в первом матче олимпийского турнира.

В составе команды Алексея Жамнова единственную шайбу с передачи Кирилла Семенова забросил Антон Слепышев, который отличился за две секунды до конца первого периода.

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Во время игры состоялось несколько потасовок. На 33-й минуте судья удалил за драку нападающих сборной России Дмитрия Воронкова и Павла Карнаухова, а также швейцарцев Мирко Мюллера и Андреса Амбюля. А в конце второго периода Россия получила двойной минимальный штраф за нарушение Слепышева, который ударил защитника Янника Вебера головой.

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Второй матч Россия проведет 11 февраля против Дании, матч начнется в 7:10 по московскому времени. На следующий день сборная сыграет с чехами в 16:10 (мск). Швейцарцы сыграют с теми же соперниками, но матч с Чехией пройдет 11-го, а с датчанами – 12-го.

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