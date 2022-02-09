Сборная России начала Олимпиаду с тяжелой победы над Швейцарией – 1:0. Четыре года назад в Пхёнчхане было еще хуже – тогда будущие чемпионы уступили словакам 2:3, но больше не ошибались. В этом плане победа – уже хорошо, тем более над кусачими «крестоносцами», которые пробиваются в элиту мирового хоккея. От разгромов этой команды давно пора отвыкать. Но поводы для опасений все-таки остаются.

Федотов в порядке

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Начнем с хорошего. Иван Федотов еще на Кубке Первого Канала показал, что набрал отличную форму и готов отработать в Пекине основным вратарем. Вопросы оставались только к его опыту игры на международном уровне, тем более столь ответственном. Но Иван не подвел: сухарь в дебютном матче – важнейший показатель физического и психологического уровня голкипера.

Олимпийские игры Россия забодала Швейцарию в 1-м матче Олимпиады 4 ЧАСА НАЗАД

Иван Федотов, вратарь сборной России по хоккею Фото: Getty Images

Федотов брал все, что должен был. Справлялся с прямыми бросками, потащил дальний угол после поперечной передачи и закончил встречу с 33 сэйвами. Крутой показатель при восьми минутах меньшинства. А там, где Иван ничем не мог помочь, на помощь приходила фортуна: в одном из таких эпизодов спасла штанга, а Фабрис Херцог был обязан отправлять шайбу в пустые ворота с острого угла, но она каким-то чудом прокатилась вдоль линии ворот.

В нападении Гусев и фарт

Повезло сборной России и в атаке: единственный гол случился благодаря удачному рикошету от ноги Энцо Корови после броска Антона Слепышева с отрицательного угла. Были у российского нападения более очевидные моменты, но опытный Рето Берра сыграл не хуже коллеги на противоположном конце площадки. Один раз соперникам тоже повезло со штангой после заряда в исполнении Александра Никишина.

Никита Гусев, нападающий сборной России по хоккею Фото: Getty Images

Но глобально атака все-таки вызывает вопросы. Несмотря на 30 бросков в створ, реально опасных моментов катастрофически не хватало. Ярче всех выглядел Никита Гусев – такое ощущение, что олимпийские кольца раза в полтора увеличивают его скорость и технику, так здорово он прошел швейцарских защитников. Но Берра закрыл «домик», поэтому Никита остался ни с чем. Перед турниром был вопрос к его физике – пока его можно закрыть. Форвард на своем месте.

Сырая атака

Здорово, что победу принес гол третьего звена. Но если говорить глобально, нападению сборной России не хватало глубины. Ожидаемо моменты создавала связка Гусев – Шипачев, на правый фланг к которым неплохо вписался Михаил Григоренко. Но остальные звенья выглядели блекло – и снова невольно вспоминается бомбардир Андрей Кузьменко, от которого тренеры отказались. Позиционные атаки и большинство (реализация 0 из 3) – поле для развития. Для начала турнира и без контрольных матчей это нормальное явление. Главное – сделать правильные выводы.

Вадим Шипачев, нападающий сборной России по хоккею Фото: Getty Images

Срочно нужно решать проблему с дисциплиной: Швейцария играла в большинстве непозволительно много времени, а Слепышев едва не превратился в антигероя. Поддавшись на провокацию Янника Вебера, Антон слегка стукнул его шлемом, что арбитры расценили на 2+2. России действительно повезло уйти с нулем в графе заброшенных шайб. Несмотря на несколько стопроцентных шансов, которые получили швейцарцы, к обороне пока сложно предъявлять претензии. Не пропустили, а победителей не судят. Теперь бы придумать что-то поинтереснее возле чужих ворот. Для этого есть прилетевшие после карантина Артем Анисимов и Сергей Плотников. Впереди день отдыха и пятничная встреча с Данией.

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