Мужская сборная Китая по хоккею дебютирует на Олимпиаде в статусе самой загадочной команды – как корейцы четыре года назад. Ранее они даже близко не подходили к такому уровню: попасть на Игры могут даже не все участники элитного дивизиона, а рекорд Поднебесной в XXI веке – 27-я строчка в общем рейтинге. «Драконы» получили право выступить в Пекине как хозяева. 10 февраля у них исторический матч против команды США.

Откуда есть пошел китайский хоккей?

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Впервые китайская сборная засветилась на мировых первенствах в 1972-м. Пока СССР и Канада мерились в Суперсерии, Китай в борьбе уступил румынам 4:6. Спустя 10 лет страна доросла до второго по силе дивизиона – там же в это время выступала Швейцария, и лишь благодаря дополнительным показателям альпийцы выжили, а команде из Азии пришлось деклассироваться обратно в группу С. Швейцарцы со временем дотянулись до финала ЧМ, а Китай так и остался в пучине команд второго и третьего сорта.

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Сборная Китая по хоккею Фото: Getty Images

Гораздо успешнее ввиду отсутствия серьезной конкуренции «драконы» выступали на Зимних Азиатских Играх: золото 1986-го и 1990-го, бронза 1996-го, 1999-го и 2003-го. Но затем и здесь наступила стагнация: три подряд поражения в матчах за третье место. Подготовка к Пхёнчхану прокачала сборную Кореи, а золото, как правило, делили Казахстан и Япония.

Чемпионат Китая по хоккею существует на 19 лет дольше, чем членство сборной в IIHF. За последние 30 сезонов чемпионами становились лишь две команды: «Цицикар» и «Харбин». Еще четыре клуба в разное время участвовали в Азиатской Хоккейной Лиге, но особых успехов не добивались. Хоккей по популярности занимает здесь примерно такое же место, как австралийский футбол в России. Большинство топовых китайских игроков – североамериканцы с китайскими корнями.

Подготовка к Олимпиаде через КХЛ

К домашней Олимпиаде Китай начал готовиться еще в 2016-м. Именно тогда был создан «Куньлунь Ред Стар». Сделка казалась обоюдовыгодной для КХЛ и Поднебесной: одни должны были получить дорогу к гигантскому рынку, другие – подтянуть национальную команду, чтобы она достойно выступила в 2022-м. Спустя два года благодаря крупному спонсору у «Куньлуня» появилась целая структура: «ОЭРДЖИ» в ВХЛ и «ОЭРДЖИ-Юниор» в МХЛ. В ВХЛ даже заявился мини-конкурент «Чэнтоу» (или «Ценг Тоу»).

«Куньлунь» Фото: From Official Website

Но высокие стремления превратились в пшик. «Кунльлунь» метался между Пекином и Шанхаем в поисках постоянного дома, попутно обновляя антирекорды посещаемости КХЛ и портя лиге статистику. Одно дело – выставочный матч НХЛ «Ванкувер» – «Лос-Анджелес» или «Бостон» – «Калгари», и совсем другое – когда к местному новоделу приезжает «Нефтехимик».

Из-за слабого уровня доморощенных хоккеистов команды прибегали к помощи российских и европейских игроков. Но и это не помогало: «Куньлунь» лишь однажды вышел в плей-офф – лига тепло приняла «Ред Стар» в дебютном сезоне. А выступавший в Дмитрове в сезоне-2019/20 «ОЭРДЖИ-Юниор» вообще одержал в МХЛ лишь одну победу: когда китайская молодежь отправилась на сборы, 10 «легионеров» чудом выстояли против московского «Динамо» 1:0. На следующий год с такой статистикой они не заявились. Закончила театр абсурда пандемия: логистика между Китаем и остальными странами-участницами КХЛ стала невозможной, поэтому все клубы за исключением главного прекратили существование.

Дамир Рыспаев в матче «Барыс» – «Куньлунь» – hcbarys.kz Фото: From Official Website

По-настоящему базовый клуб

Но «Куньлунь» все еще держится, временно заполняя дыру в осиротевших с 2015-го подмосковных Мытищах. Единственное, что поддерживает в нем жизнь – Олимпиада. Сборная Китая на 100% состоит из игроков «Ред Стар». Привет тем, кто считал СКА или ЦСКА базовыми клубами российской команды. Главный и единственный козырь – сыгранность, ведь хоккеисты Поднебесной провели совместно времени больше, чем остальные сборные вместе взятые. Но это вряд ли спасет их от раннего вылета: «Куньлунь» без вариантов последний в КХЛ.

Главные звезды – братья Спенсер и Паркер Фу, Брэндон Ип и Зак Юйэнь, а также натурализованные голкипер Джереми Смит и защитник Райан Спроул. Ип, Смит и Спроул даже провели несколько сезонов в НХЛ, правда, часто отправлялись в фарм-клубы из АХЛ. Присутствует и один российский хоккеист: воспитанник московских «Крыльев Советов» Денис Осипов сыграет за сборную Китая под именем Dannisi Aoxibofu.

Куньлунь Ред Стар: Брэндон Ип, Паркер Фу и Тайлер Вонг Фото: Getty Images

Из-за отсутствия игроков НХЛ соперники сборной Китая по группе, Канада, США и Германия, серьезно ослабли. Страшно представить, что бы они сделали с хозяевами Олимпиады в сильнейших составах. Но принципиально выше шансы «драконов» все равно не становятся: любой результат кроме четырех поражений в четырех матчах будет сенсацией.

А вот женская сборная Китая чуть не вышла в четвертьфинал. Китаянки обыграли Японию и Данию. Еще больше новостей о хоккее – тут

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