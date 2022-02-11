Сборная России снова одержала непростую победу на Олимпиаде в Пекине, переиграв Данию со счетом 2:0.

Первый период остался без голов – минимум атак и опасных моментов при крайне дисциплинированной игре датской команды. Во втором Россия усилила давление, и после броска Антона Слепышева Павел Карнаухов с пятака отправил шайбу в ворота.

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В третьем периоде Россия удерживала минимальное преимущество в счете. В отрыв уйти не удалось, но Иван Федотов снова отыграл надежно и во втором матче подряд сыграл на ноль. Кирилл Семенов отправил шайбу в пустые ворота датчан за пять секунд до конца игры.

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Заключительный матч сборной России на групповом этвпе – в субботу, 12 февраля, против Чехии. Начало в 16:10 мск.

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