16 января 1969 года на Вацлавскую площадь в центре Праги вышел студент Карлова университета Ян Палах. Юноша снял пальто, достал пластиковую бутылку, облил себя бензином и поджег. Он получил 85% ожогов тела и спустя три дня скончался в больнице. Мотивы поступка Палах объяснил в оставленных письмах – в них он рассказал, что таким образом выразил протест против вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968-го.

Советы не поддерживали построение в чехословацком обществе «социализма с человеческим лицом». Эта фраза главы державы Александра Дубчека характеризовала попытку смягчения тоталитарного характера управления государством в Чехословакии в 1968 году и получила название «Пражская весна». Во время операции с кодовым названием «Дунай» для вооруженного подавления реформ прибыло около 500 тысяч военных. Они арестовали Дубчека и зачистили площади от протестующих – официально погибло 108 мирных граждан, но чехи утверждают, что их было гораздо больше. Более пяти тысяч получили тюремные сроки.

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Танки на улицах Праги в 1968 году Фото: Getty Images

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Спустя два месяца после самоубийства Палаха в Стокгольме прошел чемпионат мира по хоккею. Изначально его проведение планировалось в Праге, но Международная федерация хоккея опасалась волнений в стране и перенесла турнир в политически нейтральную Швецию. Это не снизило градус в чехословацком обществе – все ждали повторения отличного выступления хоккеистов на Олимпиаде-1968 в Гренобле – там советские хоккеисты проиграли чехословакам со счетом 4:5.

Та игра запомнилась конфликтом тренера сборной СССР Анатолия Тарасова и форварда Йозефа Голонки, на счету которого две шайбы и две голевые передачи. Рассвирепевший Тарасов в сердцах после очередной пропущенной шайбы крикнул чеху: «Эй, фашист!» В ответ Голонка подъехал к советской скамейке и, имитируя игру на скрипке, пропел по-русски: «Дорогой, хрен с тобой!» с вкраплениями отборного русского мата.

Конкуренция русских и чехов обострилась после почти двух десятилетий затишья. В конце 1940-х сборная Чехословакии доминировала в мире – команда дважды выигрывала ЧМ (1947, 1949). Однако после этих успехов в команде началась чистка. Критиковавших коммунистический строй хоккеистов сослали в лагеря и тюрьмы, и лишь нескольким удалось сбежать на Запад.

Очередной сэйв Владимира Дзуриллы Фото: Getty Images

Перед матчем Чехословакия – СССР на ЧМ-1969 царила нервозная атмосфера. Кроме местных зрителей, арену окружили больше сотни чешских мигрантов с транспарантами, на которых было написано: «Танки – ваши, шайбы – наши», «Сегодня Тарасов, завтра Брежнев», «Русские – домой!» Шведская полиция даже рассматривала вариант проведения поединка без зрителей, но премьер-министр страны распорядился пустить болельщиков.

В начале второго периода на площадку выбежал болельщик сборной ЧССР с плакатом «Мы не боимся Советов». Он позировал несколько минут до прибытия охранников – этого хватило для резонанса в западных медиа, осудивших вторжение союзников по Варшавскому договору в соседнюю державу. Главным же событием матча стала победа чехословаков со счетом 2:0 – во многом благодаря лучшему матчу в карьере вратаря Владимира Дзуриллы, остановившего мощнейшее нападение советской команды.

«Я никогда не видел людей настолько сплоченными. Мы хотели разорвать Советы, отомстить за оккупацию, – вспоминал лидер чехов Ян Гавел. Но обыграть их было мало – после финальной сирены мы не пожали соперникам руки и укатили в раздевалку. Лучший способ показать презрение к введению войск в нашу страну – повернуться к ним спиной». На площадке остался только Голонка. Он подъехал к советским хоккеистам, чтобы его сборной не пришлось платить штраф, и объяснил соперникам: ничего личного, просто гражданская позиция.

Из-за изменения формата чемпионата мира в 1969 году СССР и ЧССР провели в Швеции два поединка. Причем оба в пятницу с интервалом в неделю. Очередная рубка получилась еще более жаркой, а матчу предшествовал провокационный жест чехословаков. Они заклеили красную звезду на своих джерси черной изолентой. «Этот жест придумал Ярослав Иржик. Он сказал, что его бабушка всегда говорила – у чешского льва никогда не было звезды – только корона», – гордился Йозеф Черны по прозвищу чешский Горди Хоу.

Драки, удаления, провокации – матч выдался невероятно бескомпромиссным. На этот раз советские хоккеисты трижды пробили Дзуриллу, но все равно проиграли 3:4. После финальной сирены автор победной шайбы Ярослав Холик упал на лед, и, имитируя клюшкой автомат, расстрелял скамейку запасных соперника. «Яро переживал вторжение в нашу страну сильнее всего. Он дрался, кусался и на самом деле мечтал о реальном автомате в руках», – признался капитан сборной ЧССР на ЧМ-1969 Голонка.

Пятница вновь стала черной для «Красной машины», которая впервые в истории дважды за турнир уступила одному и тому же сопернику. «Я никогда не пила ничего крепче чая, но сегодня точно выпью вина. Эта победа не только спортивная – это победа духа», – такими словами попрощалась с телезрителями комментатор Милена Востржакова. Эти слова стоили ей работы, но в тот момент диктору было все равно. Как и 150 тысячам человек, вышедшим на улицы в одной только Праге, и еще миллиону по всей стране.

Люди пели, танцевали и скандировали антисоветские лозунги. Чешский КГБ хорошо подготовился к акциям протеста, выдав мирную акцию за бесконтрольный бунт толпы. Переодетые в штатское силовики громили магазины и разнесли офис «Аэрофлота». Не трудно угадать и риторику советских газет. «Правда» вышла с заголовком «Атака против социалистических устоев Чехословакии». «Гуманный социализм, который проповедуют чехословацкие либералы – это контрреволюция, нацеленная на реставрацию капитализма», – набросил автор.

Временный контингент советских войск остался в Чехословакии вплоть до падения Советского Союза. Это были годы жестких репрессий, оставившие след в отношении местных жителей к русским и вообще тем смутным временам. Легенда чешского хоккея Яромир Ягр носил свитер с номером 68 в память об оккупации, даже когда выступал за омский «Авангард». «Свитер с 68-м номером я ношу не из-за того, что плохо отношусь к русским. Нет, я взял 68-й номер из-за нелюбви к коммунистам. Это две разные вещи», – отметил хоккеист.

Советские танки в Праге Фото: Getty Images

Хоккейные победы над СССР в следующие годы все еще приносили радость чехословакам, но уже не вызывали такого удовлетворения, как в 1969 году. На том чемпионате они не стали чемпионами, неожиданно проиграв в самом конце матча последнего тура шведам, хотя чехов устраивала и ничья. Зато в историю вошел популярный в те годы в стране слоган «Не беда, что нет золота – две пятницы того стоили».

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