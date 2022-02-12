Женская сборная России по хоккею вылетела из турнира зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. В четвертьфинальном матче русские хоккеистки уступили сборной Швейцарии со счетом 2:4.
Первый период прошел без заброшенных шайб, несмотря на большинство у обеих команд. Во втором игровом отрезке Фиби Штанц вывела швейцарок вперед на 35-й минуте, но спустя три минуты Анна Савонина сравняла счет.
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В третьем периоде Россия забросила вторую шайбу, но после видеоповтора арбитры отменили гол капитана Анны Шохиной. Почти сразу Швейцария ответила своей шайбой – Доминик Рюг реализовала выход два в одного.
Пхёнчхан-2018
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Полина Лучникова вновь сравняла счет за 2,5 минуты до сирены, но Алина Мюллер удачно замкнула передачу на пятаке. Россия играла в большинстве и сняла вратаря в оставшиеся две минуты матча, но это не спасло русских от поражения. А Мюллер на последних секундах забросила в пустые ворота и оформила дубль.
Валерия Павлова (Россия), Шэннон Зигрист (Швейцария), Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Сборная России снова не завоюет олимпийские медали в женском хоккее. В Солт-Лейк-Сити-2002 команда осталась на пятом месте, а в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014 занимали шестую позицию. В Пхёнчхане-2018 сборная Олимпийских атлетов из России впервые в истории вышла в полуфинал, но уступили сначала Канаде, а затем Финляндии в бронзовом матче.
В полуфинал Пекина-2022 уже отобрались сборные США и Канады, разбившие Чехию (4:1) и Швецию (11:0) соответственно. В оставшемся матче 1/4 финала встретятся Финляндия и Япония.
У мужской сборной России тоже проблемки – три шайбы в двух матчах. Еще после Швейцарии было понятно, что нужно добавлять в атаке.
Главные клоуны Олимпиады – сборная Китая по хоккею. Они набирали команду в клубе КХЛ и позвали русского игрока.
Пхёнчхан-2018
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