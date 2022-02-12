Счет открыл Владимир Ткачев, отправив шайбу в сетку мимо Шимона Грубеца на пятой минуте. Чехи сравняли еще в первом периоде: Томаш Кундратек забросил шайбу в большинстве.

Во втором периоде Россия снова вышла вперед благодаря первому голу в большинстве на турнире. Его автором стал Никита Нестеров. Но матч-штраф Дмитрия Воронкова позволил Чехии получить преимущество: еще до конца второго периода они вышли вперед благодаря голам Давида Крейчи и Михаэля Шпачека.

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В третьем периоде преимущество чехов закрепил Лукаш Клок, но Кирилл Семенов тут же вернул одну шайбу. Активные атаки в обе стороны привели к шайбам сначала Арсения Грицюка и Андрея Чибисова, а затем Томаша Гики. Забросив 10 шайб на двоих, команды доиграли до овертайма.

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После удаления Александра Никишина Чехия получила возможность реализовать большинство в формате 4 на 3. За 11 секунд до конца штрафа победу чехам принес Либор Шулак.

Тем не менее, сборная России все равно вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе.

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