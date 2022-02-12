Сборная России вышла напрямую в четвертьфинал, заняв первое место в группе. Это главный итог предварительного этапа пекинского хоккейного турнира. Парни неплохо оборонялись в двух стартовых матчах, а Иван Федотов обеспечил команде сухую серию длиной 132 минуты 37 секунд. Ко встрече с Чехией подтянули атаку, которую после Швейцарии и Дании обоснованно критиковали: три шайбы за два матча – маловато.

Поражение в овертайме развеселой игры с чехами само по себе не страшно: Алексей Жамнов экспериментировал, перетасовав звенья и получив определенный результат. Но есть два момента, которые не дают покоя.

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Сборная России по хоккею Фото: Getty Images

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Первый – игра в неравных составах. Это касается как большинства, так и меньшинства. У российской команды большие сложности с движением в позиционной атаке: пассивные действия игроков приводят к тому, что соперники отодвигались от ворот и не позволяли форвардам спокойно распасовываться, перехватывая шайбу при любой попытке сделать обостряющую передачу. У Шипачева, Гусева и Григоренко хоть что-то выходило (и то безрезультатно), но у второй спецбригады все совсем плохо.

Итог – единственный гол Никиты Нестерова после 12 удалений за три матча. И тот после целой минуты, когда сборная Чехии играла втроем. А вот соперникам в большинстве Россия позволяла гораздо больше. Со Швейцарией откровенно повезло, да и Федотов творил чудеса. У Дании был всего один шанс, хотя и там пришлось понервничать. Чехи же не простили: Россия с трудом выстояла лишь после одного удаления из четырех, не считая обоюдки.

Сборная России Фото: Getty Images

Больше остальных команду подвел Дмитрий Воронков, который еще с МЧМ-2020 известен умением схватить ненужное удаление в самый неподходящий момент. Его 5+20 привели к двум шайбам под конец второго периода. Несмотря на все попытки перекрыть ветерана Давида Крейчи, которого партнеры постоянно выводили на бросок, шайбы летели в створ ворот Федотова одна за другой. Снова пассивная игра, не самая удачная расстановка – и вот уже чехи прямо перед российским голкипером. Удаление Никишина в овертайме практически гарантировало соперникам победу – странно, что на реализацию ушло аж 1 минута 50 секунд.

Второй нюанс – историческая беда российского хоккея со вбрасываниями. Почему-то тренеры в школах уделяют этому минимум внимания – отсюда дефицит центрфорвардов даже на уровне НХЛ. Чехия выиграла в этом компоненте 34-28, причем регулярно играла лучше на точке даже с дефицитом в одного-двух игроков. Завладеть шайбой в ключевой момент – крайне важный навык. За пару дней Жамнов его никак не прокачает, эту работу должны были делать другие люди и гораздо раньше.

Теперь ждем результаты квалификационных матчей – они будут во вторник. Но сначала еще пройдут матчи в соседних группах – например, зарубятся финны со шведами. Поэтому пока рано изучать расклады, их слишком много. Но проблемы у сборной России могут случиться уже в четвертьфинале.

Олимпийские игры Россия вымучила победу над Швейцарией. Нужно добавлять в атаке 09/02/2022 В 13:59