13 февраля определится соперник сборной России по четвертьфинальному матчу олимпийского хоккейного турнира в Пекине-2022.

Команда Алексея Жамнова завершила выступление на групповом этапе Игр поражением от Чехии в овертайме со счетом 5:6. Тем не менее, сборная России все равно вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе.

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Распределение мест в плей-офф будет производиться согласно рейтингу команд на Олимпиаде. Первые три места в нем занимают лидеры групп, после них – команды со вторых мест, далее третьи места и аутсайдеры. Перед заключительным игровым днем рейтинг выглядит следующим образом.

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1. Россия – 7 очков (разница шайб: 8–6)

2. США – 6 очков (12–2)

3. Финляндия – 6 очков (9–3)

4. Швеция – 6 очков (7–3)

5. Дания – 6 очков (7–6)

6. Канада – 3 очка (7–5)

7. Чехия – 4 очка (9–8)

8. Германия – 3 очка (4–7)

9. Латвия – 0 очков (3–6)

10. Швейцария – 1 очко (4–8)

11. Словакия – 0 очков (3–10)

12. Китай – 0 очков (2–11)

Дмитрий Воронков, Егор Яковлев и Антон Слепышев, Россия – Дания, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

В заключительный игровой день российская команда все же лишится первой строчки – после того, как между собой сыграют Словакия и Латвия, Финляндия и Швеция, США и Германия, а также Китай и Канада. После этих матчей определятся пары квалификации и четвертьфинала.

Напрямую в четвертьфинал попадут победители трех групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займет второе место. Остальные команды сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены все четвертьфинальные пары.

В квалификационном раунде 5-я команда рейтинга сыграет с 12-й, 6-я против 11-й, 7-я встретится с 10-й, 8-я – с 9-й. Победитель последней пары в четвертьфинале сыграет с первой командой рейтинга.

Если по итогам группового этапа сборная России займет второе место в рейтинге, то сыграет с победителем пары 7 – 10. На данный момент это Чехия – Швейцария. На вторую строчку команда ОКР выйдет, если Германия обыграет США в основное время.

Также существует вероятность, что Россия опустится на третье место в рейтинге – это произойдет, если США не проиграет Германии в основное время. В этом случае в четвертьфинале команда Алексея Жамнова сыграет с победителем пары 6 – 11. На данный момент это Канада и Словакия, но «кленовым» завтра предстоит игра с Китаем, в которой канадцы наверняка победят. Тогда на 6-е место опустится Дания, а 11-е место займет проигравший в матче Словакия – Латвия.

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