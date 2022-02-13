На хоккейном турнире Олимпиады-2022 в Пекине завершился групповой этап, по результатам которого была сформирована сетка плей-офф.
Напрямую в четвертьфинал отправились четыре сильнейшие сборные рейтинга – США, Финляндия, Россия, Швеция. Еще восемь команд сыграют в дополнительном матче за право выйти в 1/4 турнира.
Ad
Квалификация
Олимпийские игры
С кем сыграет Россия в четвертьфинале ОИ? Есть 2 варианта
15 февраля, Словакия – Германия (7:10 мск);
15 февраля, Дания – Латвия (7:10 мск);
15 февраля, Чехия – Швейцария (11:40 мск);
15 февраля, Канада – Китай (16:10 мск).
Четвертьфиналы
16 февраля, США – победитель матча Словакия – Германия (7:10 мск);
16 февраля, Россия – победитель матча Дания – Латвия (9:00 мск);
16 февраля, Финляндия – победитель матча Чехия – Швейцария (11:40 мск);
16 февраля, Швеция – победитель матча Канада – Китай (16:30 мск).
Дмитрий Воронков, Егор Яковлев и Антон Слепышев, Россия – Дания, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Полуфиналы
Перед матчами 1/2 финала состоится перепосев команд на основе обновленного рейтинга по результатам четвертьфиналов: лучшая сборная станет соперником худшей, остальные две команды сыграют между собой.
Если в полуфинал пробьются четыре сильнейшие сборные рейтинга (США, Финляндия, Россия, Швеция), то пары будут выглядеть следующим образом.
18 февраля, США – Швеция (7:10 мск)
18 февраля, Финляндия – Россия (16:10 мск)
Матч за третье место
19 февраля, 16:10 мск
Финал
20 февраля, 7:10 мск
Главная беда сборной России – игра в неравных составах. За четвертьфинал страшно: объясняем, что именно может привести команду к беде.
В стартовой игре олимпийского турнира российская сборная столкнулась с другой проблемой. О ней мы рассказывали в этом тексте.
Кто главные соперники России в борьбе за золото Пекина-2022? Все расклады олимпийского хоккейного турнира – здесь.
Олимпийские игры
Шипачев: «Думал, флаг на открытии Олимпиады будет тяжелее»
Олимпийские игры
Сборную России по хоккею консультирует астролог? Ковальчук ответил
Реклама
Ad
Реклама
Ad