На хоккейном турнире Олимпиады-2022 в Пекине завершился групповой этап, по результатам которого была сформирована сетка плей-офф.

Напрямую в четвертьфинал отправились четыре сильнейшие сборные рейтинга – США, Финляндия, Россия, Швеция. Еще восемь команд сыграют в дополнительном матче за право выйти в 1/4 турнира.

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Квалификация

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15 февраля, Словакия – Германия (7:10 мск);

15 февраля, Дания – Латвия (7:10 мск);

15 февраля, Чехия – Швейцария (11:40 мск);

15 февраля, Канада – Китай (16:10 мск).

Четвертьфиналы

16 февраля, США – победитель матча Словакия – Германия (7:10 мск);

16 февраля, Россия – победитель матча Дания – Латвия (9:00 мск);

16 февраля, Финляндия – победитель матча Чехия – Швейцария (11:40 мск);

16 февраля, Швеция – победитель матча Канада – Китай (16:30 мск).

Дмитрий Воронков, Егор Яковлев и Антон Слепышев, Россия – Дания, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Полуфиналы

Перед матчами 1/2 финала состоится перепосев команд на основе обновленного рейтинга по результатам четвертьфиналов: лучшая сборная станет соперником худшей, остальные две команды сыграют между собой.

Если в полуфинал пробьются четыре сильнейшие сборные рейтинга (США, Финляндия, Россия, Швеция), то пары будут выглядеть следующим образом.

18 февраля, США – Швеция (7:10 мск)

18 февраля, Финляндия – Россия (16:10 мск)

Матч за третье место

19 февраля, 16:10 мск

Финал

20 февраля, 7:10 мск

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