Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии в первом раунде плей-офф олимпийского турнира и вышла в четвертьфинал.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе Дании по шайбе забросили Маркус Лауридсен (большинство), Юлиан Якобсен и Мортен Поульсен, у Латвии дублем отметился Лаурис Дарзиньш. Первую шайбу форвард рижского «Динамо» забросил в большинстве.

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