Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии в первом раунде плей-офф олимпийского турнира и вышла в четвертьфинал.
Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе Дании по шайбе забросили Маркус Лауридсен (большинство), Юлиан Якобсен и Мортен Поульсен, у Латвии дублем отметился Лаурис Дарзиньш. Первую шайбу форвард рижского «Динамо» забросил в большинстве.
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Следующий матч датчане проведут со сборной России, матч пройдет 16 февраля и начнется в 9:00 по московскому времени. Команды уже встречались на групповом этапе. Почему в четвертьфинале будет нервно?
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