Всем привет! Меня зовут Полина Шерстобитова, и вместе мы последим за хоккеем на Олимпийских играх. Россия снова встретится с Данией. Благодаря странной формуле олимпийского турнира сборные, которые уже играли в группе, могут пересечься повторно уже на первых стадиях матчей плей-офф – так уже столкнулись Чехия со Швейцарией и Канада с Китаем. Что значит для России, если она выиграет в четвертьфинале? В полуфинале команда Алексея Жамнова точно не сыграет против США, так как ни при каком раскладе не окажется худшей по «посеву». Но размышлять об этом еще рано – давайте смотреть хоккей.

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00:00. И на этом первый период – все! Долго раскачивались игроки сборной России, но смогли забить и захватить инициативу. Совсем чуть-чуть отдохнем и продолжим смотреть красивый хоккей в олимпийском Пекине.

Пекин-2022 У России беда с неравными составами. За четвертьфинал страшно 12/02/2022 В 17:21

Сборная России по хоккею на Олимпийских играх, Пекин-2022 Фото: Getty Images

00:12. Чибисов удалился. Оттолкнул противника локтем. Четыре на четыре играть, но в этом периоде уже недолго.

00:20. Грицюк и обострил, и заработал на себе удаление. Две минуты будет играть Россия в большинстве.

00:31. Снова ищут варианты со сменой позиций русские хоккеисты. Яковлев увидел, что Грицюк набрал скорость в зону соперника, сделал на него длинную передачу, но не удалось форварду зацепить за шайбу. Дам в итоге ее зафиксировал.

01:53. Хорошо разыграли хоккеисты сборной России, Слепышев из-за ворота отдал на пятачок, куда накатился Карнаухов, попытался он бросить, хотя находился спиной к воротам, удалось Даму отбить щитком!

02:16. Пошла игра более динамичная. Несколько отличных атак провела сборная России. Сейчас самое главное – удержать преимущество.

03:16. По ударам пока Россия значительно переигрывает Данию – 12:2.

04:01. Грицюк! Хорошо выкатился на вратаря и пробил. Три в два выходили парни из России, но немного не повезло, и шайба свалилась за ворота.

05:32. Неплохо разыграли шайбу хоккеисты сборной Дании, Кристенсен наносил бросок по воротам, но успел накрыть эту попытку Карнаухов. Покинула шайба пределы площадки.

06:27. ГОООООООООООООООООООЛ!!! Серия ударов по воротам Дама, и шайба все-таки залетает в ворота от Шипачева. 1:0!!!

Вадим Шипачев, нападающий сборной России по хоккею Фото: Getty Images

07:32. Продолжается атака сборной России, и Дам решил прижать шайбу ко льду, дабы немного передохнуть. Больше минуты не пускали россияне соперника из зоны.

08:00. Шипачев выкатил на Воронкова! Удар! Каким-то чудом шайба не попадает в ворота...

08:54. Чибисов мог пробить по воротам, но упал. Кажется, нарушал датчанин, но судья молчит.

09:17. Хоккеисты сборной России неплохую атаку провели, Галиев заряжал справа из круга для вбрасывания, уверенно закрыл ближний угол Дам!

10:06. Датчане первый бросок нанесли по воротам Федотова, это Руссел отметился, и голкипер справился с первой угрозой соперника без особых проблем. Надо живее действовать русским хоккеистам, пора уже включать скорости.

11:29. Вбрасывание выиграли снова русские, затем шайба пошла к правому борту. А в матче снова небольшая пауза. Рваная игра сейчас совсем не нужна России. Необходимо взвинчивать.

Кирилл Семенов Фото: Getty Images

12:38. Пока темп совсем не высокий. Колыбельную играет сборная России для датчан. Этот темп пока идеально подходит парням из Дании. Они уже взяли курс на оборону и пока терпеливо там отсиживаются.

13:13. Телегин качественно отработал в обороне и не позволил сопернику преодолеть даже среднюю зону.

14:45. Семенов и Ткачев за воротами противника сбросили соперников, Ткачев нашел передачей Никишина, который сразу же пробил! Шайбу прижимает вратарь сборной Дании. Ух!

15:03. А вот в атаку попробовали выбраться датчане. Немного зевнула защита русской сборной, но все обошлось – щелчка не последовало.

16:14. Воронков увернулся от силового и сохранил шайбу для партнеров. Никишин попробовал протолкнуть шайбу в ворота, но угол был островат.

17:02. В чужой зоне Елесин забрал шайбу, через борт разыгрывает Яковлев на Воронкова, но зацепиться и хорошо пробить не удалось.

18:35. Ух! Григоренко дотянулся до шайбы и щелкнул по воротам. Первый блок от игроков сборной Дании.

20:00. Начинаем! Стартовое вбрасывание сборная России уверенно выигрывает и начинает быструю атаку.

Первый период.

Все уже готово к началу матча, хоккеисты на льду. Совсем скоро прозвучит стартовая сирена.

Пекин-2022 Россия проиграла Чехии в овертайме 12/02/2022 В 15:48