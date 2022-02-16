Сборная России по хоккею вышла в полуфинал мужского турнира зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Русская команда победила Данию в четвертьфинальном матче со счетом 3:1. В первом периоде Вадим Шипачев забросил первую шайбу на Олимпиадах, но на 23-й минуте Франс Нильсен реализовал большинство за удаление Сергея Плотникова.

Еще до конца игрового отрезка Никита Нестеров мощным щелчком прошил ближний угол ворот Себастьяна Дама. А в третьем периоде Вячеслав Войнов кистевым броском забросил в ситуации 5х4. Два очка в матче набрали Шипачев (1+1) и Арсений Грицюк (0+2).

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Вадим Шипачев, Россия – Дания, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Пекин-2022 Русские хоккеисты – в 1/2 ОИ. Ждем соперника! 2 ЧАСА НАЗАД

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Финляндия – Швейцария. Матч ориентировочно намечен на пятницу, 18 февраля, и начнется в 16:10 по московскому времени.

Пекин-2022 У России беда с неравными составами. За четвертьфинал страшно 12/02/2022 В 17:21