Попадание сборной России в четвертьфинал на Данию вызвало некоторый оптимизм – всяко лучше Канады или Финляндии. Но поводов говорить о гарантированном выходе в следующую стадию не было. Во-первых, в группе команды сыграли на равных – у России не особо получалась атака, и дело закончилось даже финальным штурмом датчан с пустыми воротами. Едва ли с тех пор что-то сильно поменялось. Во-вторых, матч с Чехией вскрыл гигантские дыры команды в обороне, если надавить на нужные места. Особенно – на меньшинство.

Так ли слаба Дания?

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Наконец, под боком пример соседнего четвертьфинала США – Словакия. Команда, потихоньку набравшая ход за групповой этап и квалификацию, сыграла абсолютно на равных с фаворитом, который показал мускулы на групповом этапе и отправился ждать соперника напрямую в четвертьфинал. Словаки не просто дали бой, а вытащили игру в серию буллитов, где вратарь Патрик Рибар поймал кураж и отправил американцев домой.

Пекин-2022 Россия победила Данию и вышла в полуфинал Олимпиады 3 ЧАСА НАЗАД

Вадим Шипачев и Никита Гусев, Россия – Дания, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Датчане в этом плане мало чем отличются от словаков: крепкий андердог, у которого есть свои звезды: Франс Нильсен с 15-летним стажем в НХЛ, Петер Регин, Себастьян Дам – их имена регулярнно фигурируют в датском ростере года этак с 1960-го. Крепкая команда, готовая дисциплинированной игрой преподнести сенсацию на ослабленном олимпийском турнире.

Опаснее всего ввязываться с ними в тягучий хоккей без голов на протяжении длительного времени. Именно так было в первом матче с датчанами, и такая же установка была у соперника на четвертьфинал – других вариантов все равно нет. В этом плане немного успокоила шайба Вадима Шипачева: классная продолжительная атака с замыканием в исполнении российского лидера – ровно то, что было нужно в первом периоде.

Поработали над неравными составами

Меньшинство – по-прежнему ахиллесова пята команды Жамнова. Ну, не успевают парни перестраиваться за двигающими шайбу соперниками при позиционной атаке. А когда они остаются вчетвером – пиши пропало. И неважно, кто в соперниках – Чехия, Дания или Китай. Сергей Плотников удалился – Франс Нильсен забил. И снова пошла нервотрепка.

Россия – Дания Фото: Getty Images

А вот с большинством другое дело. Если в начале турнира не получалось практически ничего, в том числе против Дании, то теперь и закрепиться в чужой зоне удается без проблем, и распасовка идет как надо. Не хватает разве что последнего броска – Михаил Григоренко неоднократно промахивался по шайбе в попытке сделать уантаймер после поперечной передачи от Никиты Гусева. Компенсирует дальнобойная артиллерия: дальние заряды защитников Никиты Нестерова (в равных составах, но суть та же) и Вячеслава Войнова принесли сборной России комфортное преимущество.

Федотов снова в игре

Перед четвертьфиналом появилось некоторое волнение за Ивана Федотова. После двухматчевой сухой серии он напускал от чехов – когда оборона дала конкретный сбой, голкипер тоже перестал выручать. Но с настроем Ивана на четвертьфинал проблем не оказалось. Защита по-прежнему привозила: чего стоит только выход два в одного, когда Федотов потащил замыкание Нильсена и не позволил ему сравнять счет. Этот эпизод стал ключевым: через минуту Войнов зарядил третий снаряд в датские ворота.

Иван Федотов, вратарь сборной России по хоккею Фото: Getty Images

Самое главное для вратаря – не потерять тонус по ходу игры. За первые 40 минут Дания нанесла всего шесть бросков в створ. А когда пришло время отыгрываться, устроила в российской зоне настоящее веселье. Заслуга России – предельно аккуратная игра и ни одного удаления, которое практически гарантированно привело бы к голу. Но и в равных составах допустили 12 бросков в створ (спасибо Федотову за сейвы) и пару моментов, где снова, как и в группе, спасло чудо. В лице Войнова, который заблокировал бросок в практически пустые ворота, или Шарипзянова – Дамир по-теннисному выбил шайбу, парашютиком падавшую в створ.

Последний рубеж сборной России надежен, но очень важно перестать пожарить – впереди соперники, которые прощать не будут.

С кем Россия сыграет в полуфинале можно узнать здесь

Пекин-2022 У России беда с неравными составами. За четвертьфинал страшно 12/02/2022 В 17:21