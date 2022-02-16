Сборная Швеции обыграла команду Канады в четвертьфинале хоккейного Олимпийского турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 2:0, а победную шайбу забросил форвард ЦСКА Лукас Вальмарк на 51-й минуте. На 59-й пустые ворота поразил Антон Ландер. Сборная Швеции вышла в полуфинал, где сыграет со сборной России. Второго финалиста определят Финляндия со Словакией.

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Канада впервые с 2006 года не дошла до полуфинала Олимпиады и осталась без медалей.

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