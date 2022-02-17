Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал идею переноса хоккея с шайбой с зимних Олимпийских игр на летнюю Олимпиаду.
«Мы обсуждали это с Международным олимпийским комитетом. Там говорят, что летом есть футбол, баскетбол. Я говорю: да, но нет накладки по графикам. Надо поглубже вникнуть в этот вопрос. Лига не хочет приостанавливать сезон, все хотят смотреть игры, а хоккеисты на Олимпиаде могут получить травмы.
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Хоккей – зимний вид спорта, и я не думаю, что МОК пойдет нам навстречу, но мы представим ряд аргументов. Мы проведем обсуждение, но моя интуиция подсказывает мне, что этого (проведения хоккейных соревнований летом) не произойдет», – заявил Тардиф.
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Хоккей с шайбой дебютировал на Олимпиадах на летних Играх в бельгийском Антверпене в 1920 году. Хоккеисты НХЛ участвовали в Олимпийских играх в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014. НХЛ не пустила игроков в Пхёнчхан-2018 из-за проблем в коллективном соглашении с профсоюзом, а также в Пекин-2022 из-за коронавируса.
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Источник: «Чемпионат»
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