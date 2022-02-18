Определился первый финалист мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх: им стала сборная Финляндии, обыгравшая соперников из Словакии.
Матч завершился со счетом 2:0. Первую шайбу на 16-й минуте первого периода забросил нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен, ему ассистировали Петтери Линдбом и Сами Ватанен. Автором второго гола в пустые ворота на последней минуте матча стал Харри Песонен, голевые передачи записали на Теему Хартикайнена и Вилле Покку.
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В финале финны сыграют против победителя матча России и Швеции, который стартует в 16:10 по московскому времени. Словакам предстоит матч за бронзу.
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