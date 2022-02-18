В древности в игру с мячом и клюшкой (нечто среднее между гольфом и хоккеем) играли клюшками с железной головкой и маленьким мячом. Игра была особенно популярна в Нидерландах в конце ХVII века. Ее называли колф.

Голландские художники с удовольствием отобразили эту эпоху в своих пейзажах. Аерт ван дер Неер (1603-1677) и Арент Аренц (1585-1631) были двумя из многих художников, которые изображали повседневную жизнь людей.

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Дома, голые деревья, ветряная мельница и замерзшая река изображены на одном из полотен Аренца.

На картине Ван дер Неера собака следует за санями, запряженными лошадьми. Повозка движется к фигуристам и мужчинам, играющим в колф. Один мужчина катается на коньках с клюшкой в руках. Две пары колферов принимают одинаковые позы: один человек собирается ударить по мячу, а товарищ смотрит.

Похожая сцена разворачивается в более ранней и крупной картине Аренца «Конькобежцы на Амстеле», написанной в 1620 году.

Аренц рисует очевидный голландский пейзаж с большим пространством неба.

Крошечные здания и ветряные мельницы окружают реку на расстоянии.

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