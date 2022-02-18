В первом периоде шла упорная игра, но счет открыть никому не удалось.

Положение дел изменил Антон Слепышев: прорвавшись по левому флангу, он оказался на пятаке и открыл счет. Сборная России могла удвоить счет в большинстве, но вся интрига перешла на третий период.

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В третьем периоде Россия продолжила атаковать, но нарвалась на контратаку шведов, которую замкнул Антон Ландер. С минимальным количеством опасных моментов команды довели игру до овертайма.

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Но и там не удалось выявить победителя. Все решалось в серии буллитов, где после восьми бросков разной степени успешности и ряда сэйвов Ивана Федотова Арсений Грицюк принес команде победу.

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