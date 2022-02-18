Хоккей на пекинской Олимпиаде – игра в кто кого перетерпит. Единственная яркая скоростная команда, сборная США, потерпела фиаско в четвертьфинале от словаков. Дальше пошли низовые матчи, смотреть которые возможно только для ярых болельщиков команд-участниц.

Раньше так играли только финны и чехи. Понимая, что крепкий состав суоми, победивший на ЧМ-2019 и вышедший в финал ЧМ-2021, не переиграть атакующим хоккеем, Россия и Швеция также приготовили ростеры для выкапывания противотанковых рвов в своей зоне. Поэтому 1:1 после трех периодов и овертайма – это еще много, такая игра могла вообще обойтись без голов.

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Россия – Швеция Фото: Getty Images

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Жамнов и команда были в одном буллитном броске от того, чтобы вместо хвалебных речей слушать критику за скучный, местами трусливый хоккей и за отсутствие ключевых снайперов во главе с Андреем Кузьменко. Но Иван Федотов и Арсений Грицюк все перевернули. И теперь мы смотрим, благодаря чему Россия победила, а не из-за чего проиграла.

Баланс в звеньях

Причина банальная, но объективная. Перед турниром многие боялись, что поставив Никиту Гусева и Вадима Шипачева в первое звено, Алексей Жамнов получит одну атакующую тройку, одну половинчатую и два сугубо оборонительных звена. На деле все получилось по-другому. Гусев отправился во второе звено к Владимиру Ткачеву и лучшему молодому форварду КХЛ Арсению Грицюку, и получилось, что все четыре линии неплохо могут и обороняться, и атаковать.

Вспомните, как Ткачев чудом заблокировал бросок в овертайме, когда Иван Федотов потерял клюшку и был уже отыгран. Или как блокировал броски Дмитрий Воронков. В каждой линии играет трудяга, готовый чистить за окрыленными атакой партнерами. Да и вообще сложно сказать, кому не досталось шайбой по ногам в этом полуфинале. Но 35 бросков в створ российских ворот за 70 минут игры, реально опасными из которых были единицы – вполне достойный показатель.

Угрозу Россия создавала нечасто – не забываем о том, что игра обеих команд шла от обороны. Малейший риск потери – и все откатывались в среднюю зону. Но создать ее мог кто угодно – первая тройка Чибисов – Шипачев – Семенов была в этом далеко не лучшей. Прорывы Антона Слепышева, моменты у Гусева с Грицюком, даже оборонительная четвертая линия атаковала с умением Сергея Андронова сыграть на точке и создать момент либо для Сергея Плотникова, либо для Михаила Григоренко. Кто-то из них обязательно должен был забить. Забили.

Дисциплина

Сборная России в Пекине ужасно играет в меньшинстве, пропуская практически после каждого третьего удаления. Шведы, напротив, не реализовывали лишнего только в четвертьфинале. Удаляться против «Тре Крунур» было смертельно опасно. Когда в первом периоде удаление схватил Андрей Чибисов, стало страшно. Но обошлось – шведы к этому моменту еще не разогнались.

Антон Слепышев забивает сборной Швеции Фото: Getty Images

Больше Россия в меньшинстве не играла. Были две минуты у Ткачева, но они случились сразу после штрафа Денниса Эверберга. Пограничные с нарушением эпизоды возникали в обе стороны, но судьи давали играть, и это было России на руку. Отсутствие явных нарушений – то, что не позволило шведам как следует разыграть позиционную атаку. Если бы российские игроки не увлеклись чересчур атакой в третьем периоде, за дисциплину и выполнение игровой установки им можно было бы поставить пять с плюсом. А так – твердая и уверенная пятерка.

Иван Федотов

И снова нельзя пройти мимо голкипера. Тут все просто: 34 отраженных броска, по-прежнему надежная игра на последнем рубеже, а главное – хладнокровие в серии буллитов. Шведы ведут 2:1 после трех бросков, Ткачев не забивает четвертый, одна ошибка – и все. Но Федотов не дал забить ни разыгравшемуся на этом турнире Хенрику Тёммернесу, ни Антону Ландеру – его гол мог принести победу «Тре Крунур», а сам Ландер стал бы героем, ведь именно он сравнял счет в третьем периоде. Ни еще трем игрокам – серия затянулась до восьми бросков.

Были опасения за чрезмерную любовь Федотова к выходам из ворот – пару раз шведские форварды были в опасной близости. Но и здесь хладнокровие голкипера взяли верх. Хорошо бы то же самое провернуть в финале.

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