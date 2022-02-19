18 февраля на Олимпийских играх в Пекине сборная России в полуфинале хоккейного турнира обыграла Швецию со счетом 2:1. Шведская пресса сообщила о странном обряде соперников перед матчем.

«За 40 минут до стартового вбрасывания команды вышли на площадку для разминки. На протяжении многих лет российские хоккеисты всем составом выстраиваются на собственной синей линии и смотрят на соперников. После они разворачиваются и бросают по своим воротам. Это можно интерпретировать как желание смутить соперника или просто как способ начать разминку. Когда команды уходили со льда, психологическая война продолжилась. И Матиас Броме, и Сергей Телегин ждали, кто из них покинет лед последним. Они ждали, ждали и ждали, прежде чем Телегин сделал это первым и подарил Броме победу», – написали шведы.

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Источник: Aftonbladet.

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