Eurosport.ru ведет трансляцию финала олимпийского хоккейного турнира. Играют Россия и Финляндия.

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5' Втроем российские игроки побежали к чужим воротам. Елесин набрасывал на пятак, финны перехватили.

Пекин-2022 Шведы рассказали о странном обряде России перед полуфиналом на ОИ ДЕНЬ НАЗАД

4' Шарипзянов высоко встречал финнов, аж на синей линии. Пропустил бы шайбу – мог быть выход два в ноль. но обошлось.

3' И снова Федотов в игре. Чуть поактивнее финны на первых минутах.

2' Первый момент и у финнов. Маннинен получил пас из-за ворот от Хартикайнена и бросил в касание.

2' Проверили друг друга команды. Чибисов бросил, но не особо опасно, Сятери начеку.

1' Поехали! Ух!

7:08 У России никаких изменений по сравнению с полуфиналом.

7:08

7:05 Разминка уже закончилась, команды готовы к выходу на главный матч четырехлетия. Какими бы ни были составы и уровень игроков, это финал Олимпиады.

7:04 Всем привет! Ну что же, вот он, момент истины: олимпийский финал между сборными России и Финляндии. Удастся ли российской команде обыграть самого неудобного соперника и взять второе олимпийское золото подряд? Вместе с вами не будет спать воскресным утром Сергей Кулагин.

Пекин-2022 У России скучная игра. Но в Пекине по-другому не выиграть ВЧЕРА В 18:14