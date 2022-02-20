Сборная России проиграла Финляндии в финальном матче Пекина-2022.

В первом периоде Финляндия больше атаковала, но открыла счет сборная России. Спустя несколько секунд после удаления Ханнеса Бьорнинена Михаил Григоренко отправил шайбу в ворота Харри Сятери. Финны создали много опасных моментов, но до перерыва Ивана Федотова так и не пробили.

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Зато после перерыва суоми все-таки отыгрались: Федотов не видел шайбу после дальнего броска Вилле Покки, финский защитник сравнял счет. Несмотря на несколько моментов в обе стороны, до второго перерыва вперед никто не вышел.

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Третий период начался с провала в российской обороне, которым воспользовался Ханнес Бьорнинен – это решило судьбу финала. Повторить подвиг Пхёнчхана-2018 в финальном штурме не получилось.

Ханнес Бьорнинен забрасывает шайбу России в финале ОИ-2022 Фото: Getty Images

Россия не побеждает финнов на Олимпийских играх с полуфинала Нагано-1998. Русские проиграли матч группового этапа в 2002-м, полуфинал-2006 и четвертьфинал-2014.

Финляндия стала олимпийским чемпионом в хоккее впервые в истории. Прежде лучшими результатами Суоми было серебро Калгари-1988 и Турина-2006.

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