Путь к финалу

Финны выиграли абсолютно все матчи на ОИ-2022. В группе суоми обыграли Словакию (6:2), Латвию (3:1) и Швецию (4:3 ОТ). В четвертьфинале дрогнули швейцарцы (1:5), а в полуфинале реванш не взяли словаки (0:2).

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Россия прошла турнир с одним поражением в группе – от Чехии в овертайме (5:6). Все остальное было сухо, прагматично и победно: со Швейцарией (1:0), Данией (2:0 и 3:1) и Швецией (2:1 – в серии буллитов).

Пекин-2022 Шведы рассказали о странном обряде России перед полуфиналом на ОИ 17 ЧАСОВ НАЗАД

Россия – Швеция Фото: Getty Images

Личные встречи

Россия и Финляндия регулярно встречаются на различных турнирах, но в памяти болельщиков до сих пор сидят обидные пощечины от финнов. Особенно за полуфиналы чемпионатов мира: суоми щелкнули Россию в 2016-м и 2019-м. Есть за что мстить.

Что касается последних встреч, то в 2021-м команды встречались четыре раза. Суоми победили трижды в рамках Евротура, Россия – лишь раз.

В рамках Олимпиады русские рубились с финнами семь раз – у суоми пять побед. Последняя встреча на ОИ состоялась в 2014: тогда финны победили в 1/4 финала со счетом 3:1.

Харри Песонен, Финляндия – Словакия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Кто фаворит

Букмекеры отдают небольшое предпочтение финской команде, которая вдохновлена шансов выиграть первое золото ОИ. Не стоит рассчитывать на результативную игру: в Пекине и Россия, и Финляндия действуют очень прагматично.

КТО ПОБЕДИТ В ФИНАЛЕ? Россия Финляндия

Где смотреть

Встреча состоится 20 февраля в 7:10 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Eurosport 1 (а также сайт и приложение Eurosport) тоже покажет матч в прямом эфире, но не в России, а на страны европейской части СНГ и Прибалтику. Если у вас нет ящика, залетайте на онлайн от Eurosport

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