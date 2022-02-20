И все-таки серебро. Финляндия была главным фаворитом турнира и подтвердила статус, выиграв олимпийское золото впервые в истории. Россия сделала что смогла, но финны были сильнее.

Шестое поражение от финнов в восьми олимпийских матчах. Последняя победа была в 1998-м с пента-триком Павла Буре в полуфинале. И с тех пор Суоми мстят за тот разгром. Как им это удается раз за разом?

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Классическая финская победа. Почти

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Суоми – самый неприятный соперник для российских команд. Снова и снова вспоминаем четвертьфинал в Сочи-2014, полуфинал домашнего ЧМ-2016 и полуфинал ЧМ-2019, где финны без игроков НХЛ хлопнули российскую дрим-тим. Россия на все это может ответить только финалом ЧМ-2014. Хотелось верить, что нечто подобное случится в Пекине.

Классического сценария и правда не вышло: если обычно финны забивают первыми и дальше начинают сушить до последнего, то сейчас они выходили на второй период, уступая 0:1. В чем сборная России действительно добавила с начала турнира – это большинство. В группе с позиционным розыгрышем не получалось практически ничего, в четвертьфинале стали неплохо двигать шайбу в чужой зоне и даже забили, а в финале крепкая финская оборона рухнула уже на 19-й секунде после броска Михаила Григоренко.

Сергей Плотников и Павел Карнаухов празднуют гол в ворота сборной Финляндии Фото: Getty Images

Но после первого перерыва Суоми вернулись к плану. Финны никогда не бегут вперед с шашками наголо, высокий прессинг на протяжении долгого времени – не их стиль. Но стоит им получить малейшую возможность для атаки – обязательно воспользуются. Россия чуть подсела с дальней лавкой – Вилле Покка бросил от синей, Иван Федотов за трафиком не среагировал на шайбу. Уж кто-то, а обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» умеет забивать российским вратарям.

Равный счет с финнами – всегда тревожно. Как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Опасения оправдались сразу же после выхода команд из раздевалок. Второй финский гол начался с ошибки Федотова на выходе – голкипер отправил шайбу точно на клюшку сопернику. В российской зоне закипел лед, и Ханнес Бьорнинен реализовал момент. Символично, что именно он удалился перед голом Григоренко в первом периоде. Исправился.

И все. Отыграться против этих финнов нереально. Можно вспоминать и атаки Гусева с Грицюком и Ткачевым – лучшего российского звена матча. И финальную попытку Григоренко на последних секундах. Но у финнов для третьей шайбы моментов было гораздо больше – скорее, России повезло, что все не закончилось до финальной сирены. Спасибо Федотову, штангам и не особо высокому уровню реализации моментов у новоиспеченных олимпийских чемпионов.

Сборная Финляндии празднует гол в ворота России Фото: Getty Images

Как забивать финнам?

Так уж устроен стиль игры сборной России, что отыгрываться против оборонительных команд, ведущих в счете – худшее, что она умеет. Алексей Жамнов сделал все, чтобы его команда была максимально похожей на Суоми: все внимание обороне, вязкая игра в средней зоне, нечастые, но результативные атаки. Практически получилось – сдержали даже грозное звено Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен, оно осталось на голодном пайке, хоть и тревожило неоднократно российские ворота.

Но то, что финны оттачивали годами, нельзя прокачать до их уровня за один турнир. Россия не удержала минимально преимущество в счете – в третий раз подряд пропустили, ведя 1:0. Российский хоккей – это кураж: уйти в отрыв в две-три шайбы, вот тогда уже попробуйте догнать. С минимальным количеством ярко атакующих форвардов сделать это невозможно.

Лучше всего с Финляндией играют шведы. Их спокойная, но очень техничная игра гораздо менее удобна для финнов, чем российский бурлящий котел. Пара тонких передач или хороший позиционный розыгрыш – и Суоми уже нервничают. В российской команде лучше всего это получалось у тройки Гусев – Ткачев – Грицюк, но их усилий оказалось недостаточно.

Ханнес Бьорнинен забрасывает шайбу России в финале ОИ-2022 Фото: Getty Images

Вбрасывания и удаления

Перед финалом было очевидно, что России нельзя удаляться – слишком близко четверка меньшинства жмется к воротам и дает бросать соперникам. В итоге три удаления – непозволительная роскошь. Да, ни разу не пропустили – еще один прогресс по сравнению с началом-серединой турнира. Но отдавали сопернику инициативу, а вместе с этим – собственные силы.

Вместо того, чтобы пораньше начать штурм в конце третьего периода, Россия сидела возле своих ворот во время удаления Сергея Андронова. И потом еще некоторое время приходила в себя. Дотерпеть полторы минуты, когда все-таки пошел финальный штурм, и заблокировать пару бросков было для Суоми делом техники.

Сборная Финляндии – олимпийский чемпион по хоккею Фото: Getty Images

Ну и вбрасывания – традиционно самое слабое место сборной России. Финны выиграли в этом компоненте 33-27. В самые ответственные моменты на точку у соперника вставал Валттери Филппула, и сделать с ним что-то было практически нереально. Теперь знаменосцу сборной Финляндии осталось выиграть ЧМ – и он войдет в Тройной золотой клуб. Судя по игре команды, шансы у Филппулы очень неплохие.

У Жамнова хорошая команда

Алексей Жамнов по кусочкам собрал рабоче-крестьянскую команду. Она не показывает яркий хоккей, но исправно решает поставленные задачи, борясь на каждом сантиметре льда. Весь олимпийский турнир прошел под диктовку таких команд – следствие глобального перехода на маленькие канадские площадки. Но если для России и Швеции этот стиль в диковинку, то Финляндия в нем – как рыба в воде. Поэтому и выиграла.

Но критиковать сборную России невозможно. Когда Иван Федотов провел турнир жизни, пусть и не без ошибок. Он оставлял команде шансы классными сэйвами в самые тяжелые моменты. Дамир Шарипзянов самоотверженно бросался под шайбу – едва ли на нем остался хоть сантиметр живого места. Александр Никишин и Арсений Грицюк – главные молодые таланты, отличное выступление в Пекине наверняка откроют им дорогу в НХЛ. Вадим Шипачев показал себя настоящим лидером. А как заиграл Гусев – словно не было четырех лет между Пхёнчханом и Пекином.

Александр Елесин и Артур Каюмов после финала ОИ-2022 Финляндия – Россия Фото: Getty Images

У этой команды обязательно будут перспективы на ЧМ. Надо просто еще чуть-чуть потерпеть. Хотя терпеть уже порядком надоело.

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