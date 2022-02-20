20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялся финальный хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Финны выиграли со счетом 2:1 и впервые в истории стали олимпийскими чемпионами в хоккее.

Хотя в Хельсинки в феврале стоит далеко не самая жаркая погода, эту самую жару обеспечили финские болельщики. Многие разделись, как будто на улице +30. .

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Некоторые окончательно забыли, что на дворе зима: попытались искупаться в фонтане, а отдельные закаленные фанаты даже разделись не только выше пояса! «Празднование олимпийского золота по хоккею по-фински: если вы решили искупаться в фонтане, вы купаетесь в фонтане, с водой или без воды», – подписано видео в твиттере.

Кстати, финские хоккеисты в плане наготы не сильно уступают своим поклонникам

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