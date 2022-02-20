20 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялся финальный хоккейный матч между сборными России и Финляндии. Финны выиграли со счетом 2:1 и впервые в истории стали олимпийскими чемпионами в хоккее.
Хотя в Хельсинки в феврале стоит далеко не самая жаркая погода, эту самую жару обеспечили финские болельщики. Многие разделись, как будто на улице +30. .
Ad
Пекин-2022
Снова поражение от финнов. Что не получилось у сборной России?
Некоторые окончательно забыли, что на дворе зима: попытались искупаться в фонтане, а отдельные закаленные фанаты даже разделись не только выше пояса! «Празднование олимпийского золота по хоккею по-фински: если вы решили искупаться в фонтане, вы купаетесь в фонтане, с водой или без воды», – подписано видео в твиттере.
Кстати, финские хоккеисты в плане наготы не сильно уступают своим поклонникам.
Сборная России по хоккею снова проиграла Финляндии в решающем матче. Что пошло не так?
Шведы рассказали о странном обряде России перед полуфиналом на Олимпиаде в Пекине
Пекин-2022
🏒 🥈 Россия проиграла Финляндии и взяла серебряные медали
Пекин-2022
🔴Россия так и не додавила финнов
Реклама
Ad
Реклама
Ad