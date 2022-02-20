Сборная России уступила Финляндии в финальном матче на Олимпиаде в Пекине. Генеральный менеджер национальной команды, олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 Илья Ковальчук считает, что финские хоккеисты не доминировали, а вымучивали каждую заброшенную шайбу.

«Что касается слов Игоря Ларионова, что мы трудились, а не играли на Олимпиаде, то это современный хоккей. Игорю Ларионову это знакомо. Победили шведы сегодня, которые вымучивали каждый гол. То есть финны, извините. Они не доминировали, а играли в свой хоккей.

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Смешанные чувства, хотелось победить. Спасибо пацанам, потому что непростые были условия подготовки, кто-то болел, кто-то позже приехал. Но все трудились по совести, бились, ложились под шайбу. Им спасибо. Пацаны теперь будут понимать требования, они видят изменения, видят, что к ним относятся как к профессионалам.

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Позже решим, буду ли работать дальше, но работать с Жамновым – удовольствие. Контракт мой истекает, позже решим. Посмотрим, что с карьерой игрока будет. С Жамновым пойду куда угодно. Он меня не то чтобы удивил, он проявил себя профессионалом, мужиком настоящим, лидером. Как он вел себя с ребятами – это дорогого стоит. Таких людей надо держаться поближе», – заявил Ковальчук.

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