Хоккеист Антон Слепышев эмоционально ответил критикам сборной России и поблагодарил болельщиков после финального матча на Олимпийских играх.

Нападающий команды довольно жестко высказался после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине.

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«Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему!!! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все гавноеды (авторская орфография сохранена – Eurosport.ru), хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир, и ждали, еще до финала, нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» – написал Слепышев в инстаграме. Хоккеист, набравший 3 (2+1) очка в 6 матчах Олимпиады, ограничил комментарии к этому посту.

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