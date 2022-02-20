Финляндия впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею, поэтому игроки национальной сборной не сдерживали эмоций в раздевалке. Золотые медали хоккеистам вручили прямо на льду, а затем веселье продолжилось в раздевалке.

Больше всего зажигали Юсси Олкинуора и Франс Туохимаа. Они станцевали практически голыми, прикрывшись лишь специальным защитным поясом.

Ad

Пекин-2022 Ковальчук – о поражении на ОИ: «Финны вымучивали каждую шайбу» 3 ЧАСА НАЗАД

Пекин-2022 «Жуйте, говноеды». Слепышев – критикам о поражении в финале ОИ 3 ЧАСА НАЗАД