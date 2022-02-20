Финляндия впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею, поэтому игроки национальной сборной не сдерживали эмоций в раздевалке. Золотые медали хоккеистам вручили прямо на льду, а затем веселье продолжилось в раздевалке.
Больше всего зажигали Юсси Олкинуора и Франс Туохимаа. Они станцевали практически голыми, прикрывшись лишь специальным защитным поясом.
Ad
Пекин-2022
Ковальчук – о поражении на ОИ: «Финны вымучивали каждую шайбу»
Болельщики сборной Финляндии не отстают – купаются в фонтанах снега и раздеваются
Россия снова потерпела поражение от финнов. Почему не получилось в этот раз?
Пекин-2022
«Жуйте, говноеды». Слепышев – критикам о поражении в финале ОИ
Пекин-2022
Купания в фонтане снега, раздевания. Как финны празднуют золото
Реклама
Ad
Реклама
Ad