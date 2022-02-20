Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине с Россией со счетом 2:1.

«У нас достаточно хорошие игроки, поэтому тренерам легко выглядеть хорошими. Игроки защищались с невероятной самоотдачей, взаимодействовали друг с другом. Почему-то это финальное выступление показалось самым легким из всех. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство русских так и не проявилось», – сказал Маннер.

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