В матче Чешских игр сборная России обыграла команду Швеции со счетом 6:4.

В составе российской команды дубль оформили Антон Бурдасов, который отличился на 22-й и на 38-й минутах (в большинстве), и Владислав Каменев (47, 60 – в пустые ворота). Еще по шайбе забросили Игорь Ожиганов (14) и Александр Галимов (23).

У шведов голами отметились Оскар Линдберг (9), Йеспер Фроден (32), Филип Халландер (48) и Джонатан Пудас (49).

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В следующем матче 13 мая сборная России сыграет против Финляндии, а 15-го числа – с чехами.

Чешские игры проходят в Праге на «Арене О2».

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