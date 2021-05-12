В матче Чешских игр сборная России обыграла команду Швеции со счетом 6:4.
В составе российской команды дубль оформили Антон Бурдасов, который отличился на 22-й и на 38-й минутах (в большинстве), и Владислав Каменев (47, 60 – в пустые ворота). Еще по шайбе забросили Игорь Ожиганов (14) и Александр Галимов (23).
У шведов голами отметились Оскар Линдберг (9), Йеспер Фроден (32), Филип Халландер (48) и Джонатан Пудас (49).
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- В следующем матче 13 мая сборная России сыграет против Финляндии, а 15-го числа – с чехами.
- Чешские игры проходят в Праге на «Арене О2».
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