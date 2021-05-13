Сборная России по хоккею уступила Финляндии во втором туре заключительного этапа Евротура – Чешских хоккейных игр. Русская команда проиграла со счетом 1:4.

В первом периоде счет открыл защитник Аксель Ринделл. Финны держали преимущество до старта третьего игрового отрезка, пока Максим Шалунов на 45-й минуте не уехал один на один и не забросил стартовую шайбу.

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Но скандинавы на 51-й оформили два гола за минуту, а в конце матча добавили еще один в пустые ворота.

1:4 – Россия уступила Финляндии и переместилась на второе место на финальном этапе турнира. У соперников дубль сделал форвард ХК «Сочи» Йере Карьялайнен.

Россия проиграла впервые за 11 матчей Евротура и прервала рекордную победную серию.

Русские хоккеисты досрочно стали победителями на Евротуре еще на прошлом этапе и приехали на Чешские игры в статусе действующих чемпионов.

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