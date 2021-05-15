Сборная России разгромно уступила Чехии в последнем матче Евротура на Чешских хоккейных играх. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда, шайбами отметились Филип Задина, Иржи Секач, Якуб Флек и Томаш Зохорна.
Россия заняла на играх последнее место, набрав 3 очка в трех встречах. Чехия победила (8 баллов), второе место у Швеции (4), у финнов – третье (3).
Несмотря на поражение в Чехии, сборная России уверенно выиграла Евротур. В 12 матчах команда Валерия Брагина одержала 10 побед, набрала 27 очков и на 8 баллов опередила Чехию. Третьей стала Швеция, Финляндия замкнула итоговую таблицу.
Чешские хоккейные игры
Россия получила 4 от Финляндии и проиграла впервые за 11 матчей
- Россия в 9-й раз выиграла Евротур и сравнялась по числу побед с Финляндией.
- У Швеции 4 триумфа в турнире, у Чехии – 3.
Чешские хоккейные игры
Россия обыграла Швецию на старте Чешских игр
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