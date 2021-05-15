Опубликовано 15/05/2021 в 15:29 GMT | Обновлено 15/05/2021 в 15:33 GMT

Сборная России разгромно уступила Чехии в последнем матче Евротура на Чешских хоккейных играх. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев льда, шайбами отметились Филип Задина, Иржи Секач, Якуб Флек и Томаш Зохорна.

Россия заняла на играх последнее место, набрав 3 очка в трех встречах. Чехия победила (8 баллов), второе место у Швеции (4), у финнов – третье (3).

Несмотря на поражение в Чехии, сборная России уверенно выиграла Евротур. В 12 матчах команда Валерия Брагина одержала 10 побед, набрала 27 очков и на 8 баллов опередила Чехию. Третьей стала Швеция, Финляндия замкнула итоговую таблицу.

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Россия в 9-й раз выиграла Евротур и сравнялась по числу побед с Финляндией.

У Швеции 4 триумфа в турнире, у Чехии – 3.

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