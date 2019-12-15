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Швеция - Чехия

Кубок Первого канала - 15 декабря 2019

Хоккей, Кубок Первого канала. Следите за матчем Швеция – Чехия на Eurosport.ru! 15 декабря 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Чехия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Швеция и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

