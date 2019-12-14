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Финский вратарь забросил шайбу через всю площадку в дебютном матче за сборную

Финский вратарь забросил шайбу через всю площадку в дебютном матче за сборную
Eurosport

14 мин. назад

Только представьте его эмоции!

Голкипер сборной Финляндии по хоккею Франс Туохима забросил шайбу в ворота сборной Швеции в дебютном матче за национальную команду.

Эпизод произошел на Кубке Первого канала. Финны вели со счетом 4:1, в конце третьего периода шведы сняли вратаря. 28-летний Туохима отправил шайбу через центр площадки, и никто из соперников не помешал ей попасть в сетку.

  • Матч завершился со счетом 5:1.
  • 15 декабря Финляндия сыграет с Россией на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.

Нападающий коньком распорол ногу вратарю. Врачи несколько минут не могли остановить фонтан крови

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