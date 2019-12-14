Голкипер сборной Финляндии по хоккею Франс Туохима забросил шайбу в ворота сборной Швеции в дебютном матче за национальную команду.

Эпизод произошел на Кубке Первого канала. Финны вели со счетом 4:1, в конце третьего периода шведы сняли вратаря. 28-летний Туохима отправил шайбу через центр площадки, и никто из соперников не помешал ей попасть в сетку.

Матч завершился со счетом 5:1.

15 декабря Финляндия сыграет с Россией на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.

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