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Организаторы Кубка Первого канала включили для Чехии гимн Казахстана
ФХР извинилась, но осадок остался.
Организаторы Кубка Первого канала по ошибке включили вместо гимна Чехии гимн Казахстана.
Инцидент произошел перед матчем чехов и шведов, нужную запись после ошибки искали несколько минут. Хоккеистам и болельщикам пришлось исполнять гимн самостоятельно без музыкального сопровождения.
«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды», – говорится в заявлении ФХР.
- Чехия проиграла Швеции со счетом 1:3.
- Шведы возглавляют турнирную таблицу Кубка Первого канала, Россия и Финляндия еще не выявили победителя.
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