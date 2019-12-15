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Организаторы Кубка Первого канала включили для Чехии гимн Казахстана

Организаторы Кубка Первого канала включили для Чехии гимн Казахстана
Eurosport

7 мин. назад

ФХР извинилась, но осадок остался.

Организаторы Кубка Первого канала по ошибке включили вместо гимна Чехии гимн Казахстана.

Инцидент произошел перед матчем чехов и шведов, нужную запись после ошибки искали несколько минут. Хоккеистам и болельщикам пришлось исполнять гимн самостоятельно без музыкального сопровождения.

«Перед началом матча из-за технической накладки вместо гимна Чешской Республики прозвучал национальный гимн Казахстана. Федерация хоккея России выражает искренние извинения сборной Чехии и болельщикам чешской команды», – говорится в заявлении ФХР.

  • Чехия проиграла Швеции со счетом 1:3.
  • Шведы возглавляют турнирную таблицу Кубка Первого канала, Россия и Финляндия еще не выявили победителя.

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