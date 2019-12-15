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Россия обыграла Финляндию на «Газпром-арене» при 67877 зрителях

Россия обыграла Финляндию на «Газпром-арене» при 67877 зрителях
Eurosport

49 мин. назад

Побить прошлогодний рекорд не удалось.

Кубок Первого канала завершился матчем России и Финляндии в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене».

Россия победила со счетом 2:0, обе шайбы забросил Антон Слепышев. Матч проходил при 67877 зрителях.

Победителем турнира стала сборная Швеции, набравшая шесть очков. У России – пять, у Финляндии – четыре, у Чехии – три.

  • Рекорд посещаемости хоккейных матчей – 71 381 зритель. Он был установлен в аналогичном матче год назад.
  • Следующий этап Еврохоккейтура пройдет в Швеции 6-9 февраля 2020 года.

Организаторы Кубка Первого канала включили для Чехии гимн Казахстана

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