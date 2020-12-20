Чехия
    -
    11:00
    20.12.20
    CSKA Ice Palace
    Швеция
      Кубок Первого канала • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Чехия - Швеция

      Хоккей, Кубок Первого канала. Следите за матчем Чехия – Швеция на Eurosport.ru! 20 декабря 2020 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чехия и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чехия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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