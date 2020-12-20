Россия
    -
    15:30
    20.12.20
    CSKA Ice Palace
    Финляндия
      Кубок Первого канала • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Россия - Финляндия

      Хоккей, Кубок Первого канала. Следите за матчем Россия – Финляндия на Eurosport.ru! 20 декабря 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Финляндия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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