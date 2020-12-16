В ФХР и сборной России объяснили, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкиин не вызван в команду на матчи Кубка Первого канала.
Теоретически такое было возможно, потому что календарь сезона в НХЛ сместился – новый розыгрыш стартует только в 2021 году. Овечкин с семьей проводит межсезонье в Москве.
«Овечкин столько времени не играл. Если бы мы его позвали на Кубок Первого канала – он мог травму получить. Таким именем мы рисковать просто не можем», – цитирует Sport24 главу ФХР Владислава Третьяка.
«Мы следим за всеми российскими игроками, – добавил глава штаба сборной Роман Ротенберг. – Всех рассматриваем в качестве кандидатов. Смог бы Овечкин сыграть на Кубке Первого канала? Де-юре это невозможно. Всему виной огромная страховка в его клубе «Вашингтон Кэпиталз».
- 17 декабря Россия в рамках Кубка Первого канала сыграет со Швецией. Турнир продлится до 20 числа.
- «Вашингтон» вылетел в первом раунде «Кубка Стэнли», трофей взяла «Тампа».
- По предварительным данным, новый сезон НХЛ стартует в середине января.