В ФХР и сборной России объяснили, почему нападающий «Вашингтона» Александр Овечкиин не вызван в команду на матчи Кубка Первого канала.

Теоретически такое было возможно, потому что календарь сезона в НХЛ сместился – новый розыгрыш стартует только в 2021 году. Овечкин с семьей проводит межсезонье в Москве.

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«Овечкин столько времени не играл. Если бы мы его позвали на Кубок Первого канала – он мог травму получить. Таким именем мы рисковать просто не можем», – цитирует Sport24 главу ФХР Владислава Третьяка.

«Мы следим за всеми российскими игроками, – добавил глава штаба сборной Роман Ротенберг. – Всех рассматриваем в качестве кандидатов. Смог бы Овечкин сыграть на Кубке Первого канала? Де-юре это невозможно. Всему виной огромная страховка в его клубе «Вашингтон Кэпиталз».

17 декабря Россия в рамках Кубка Первого канала сыграет со Швецией. Турнир продлится до 20 числа.

«Вашингтон» вылетел в первом раунде «Кубка Стэнли», трофей взяла «Тампа».

По предварительным данным, новый сезон НХЛ стартует в середине января.

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