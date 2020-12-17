Россия с победы стартовала на Кубке Первого канала. В первом матче на турнире команда Валерия Брагина обыграла Швеции. Встреча завершилась со счетом 4:3 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард Андрей Кузьменко.

Кубок Карьяла Молодежная сборная России выиграла все три матча на взрослом Кубке Карьяла 08/11/2020 В 15:43

1:0 – 24 Оберг (Дальбек, Расмуссен)

1:1 – 34 Кузьменко (Морозов, Яковлев)

2:1 – 46 Петтерссон (Оберг, Кемпе)

2:2 – 49 Сошников (Яковлев, Шипачев)

2:3 – 50 Шипачев (Чибисов, Морозов)

3:3 – 56 Ларссон (Фантенберг)

Победу прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

«Помогает ли то, что в сборных много игроков из КХЛ? Лучшие игроки КХЛ из всех стран собраны, уровень хоккея намного выше. Все быстрее, нужно быстрее думать. Качество хоккея выше.

Насколько текущий турнир можно назвать генеральной репетицией ЧМ? Есть травмированные игроки у нас, но этот турнир – хорошая проверка для наших игроков. Кто себя проявит, будет являться кандидатом на ЧМ.

Самонов пропустил курьезный гол с рикошета? Там рикошет от игрока, он играл по шайбе. Игрой Самонова мы довольны. Ждать ли перемен в воротах? Будем думать, консультироваться с тренером вратарей. Какие-то изменения будут», – передает слова Брагина «Чемпионата».

Кубок Первого канала завершится 20 декабря.

Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодежным составом.

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