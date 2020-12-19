Сборная России по хоккею разгромила Чехию во втором туре Кубка Первого Канала – 4:1.

Заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дубль). В третьем периоде Андрей Чибисов не реализовал буллит. У Чехии шайбу престижа забросил Лукаш Седлак. За весь матч Россия нанесла только 23 броска по воротам соперника против 34 у Чехии.

Кубок Первого канала
«Кто себя проявит, может поехать на ЧМ». Россия по буллитам обыграла Швецию
ВЧЕРА В 22:05
  • Сборная России набрала 5 очков и лидирует после двух матчей, опережая на 1 балл Швецию и на 2 – Финляндию.
  • В заключительный день турнира, 20 декабря Россия сыграет с Финляндией, Чехия встретится со Швецией.

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