Сборная России по хоккею разгромила Чехию во втором туре Кубка Первого Канала – 4:1.
Заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дубль). В третьем периоде Андрей Чибисов не реализовал буллит. У Чехии шайбу престижа забросил Лукаш Седлак. За весь матч Россия нанесла только 23 броска по воротам соперника против 34 у Чехии.
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- Сборная России набрала 5 очков и лидирует после двух матчей, опережая на 1 балл Швецию и на 2 – Финляндию.
- В заключительный день турнира, 20 декабря Россия сыграет с Финляндией, Чехия встретится со Швецией.
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