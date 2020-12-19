Заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дубль). В третьем периоде Андрей Чибисов не реализовал буллит. У Чехии шайбу престижа забросил Лукаш Седлак. За весь матч Россия нанесла только 23 броска по воротам соперника против 34 у Чехии.