Сборная России по хоккею выиграла второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала. Турнир состоялся в Москве и завершился безоговорочной победой команды Валерия Брагина, которая одолела всех соперников.
В заключительном матче Россия не испытала проблем против Финляндии – 5:1. Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Вадим Шипачев, Дмитрий Воронков (дважды), Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко.
Кубок Первого канала
Россия забросила 4 шайбы Чехии и лидирует перед последним туром
- В первых двух матчах Россия обыграла Швецию (4:3, по буллитам) и Чехию (4:1).
- Россия набрала 8 очков, вторыми стали шведы (4), третьими – финны.
- В общей таблице Еврохоккейтура Россия упрочила лидерство, оторвавшись от Чехии на 7 очков.
Кубок Первого канала
«Кто себя проявит, может поехать на ЧМ». Россия по буллитам обыграла Швецию
Кубок Карьяла
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