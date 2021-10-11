Сборная Канады рассматривает возможность выступлени на ближайшем Кубке Первого канала, так как не уверена до конца, что игроки НХЛ примут участие в пекинской Олимпиаде в феврале будущего года.
Канадцы участвовали на Кубке Первого канала в 2017-м в качестве подготовки к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, поскольку тогда олимпийская команда состояла из игроков, выступающих в Европе, сообщает «Чемпионат».
Ранее НХЛ объявила о намерении отпустить игроков на Олимпиаду-2022, но оставила себе возможность отказаться от участия в случае плохой эпидемиологической ситуации в Китае. Пока в заявке «кленовых листьев» значатся три хоккеиста: Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинc», Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерc» и защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело.
Кубок Первого канала
🏆Сборная России выиграла все матчи и победила на Кубке Первого канала
- Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России попала в группу В вместе со Швейцарией, Чехией и Данией.
- Кубок Первого канала состоится с 16 по 19 декабря 2021 года в Москве в Ледовом дворце ЦСКА Арена, СРК «Парк легенд».
Андрей Василевский, Александр Овечкин и Никита Кучеров вошли в состав сборной на Олимпиаду-2022 в Пекине
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