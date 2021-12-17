Канада
    -
    15:00
    17.12.21
    Швеция
      Кубок Первого канала • Регулярный
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      Перед матчем

      Канада - Швеция

      Хоккей. Следите за матчем Канада – Швеция на Eurosport.ru! 17 декабря 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Канада и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Канада и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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