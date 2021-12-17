Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг бодро прокомментировал победу сборной России над Канадой на Кубке Первого канала и нарвался на критику от спортивного журналиста Василия Уткина.

«После ЧМ обещали победить Канаду. Канаду победили! За свои слова отвечаем. С Победой!» – написал Ротенберг в инстаграм-сторис после матча, который завершился со счетом 4:3.

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«А молодец парень. Проиграл Канаде на чемпионате мира в плей-офф, пообещал реванш – и празднует его, победив Канаду на Кубке Первого канала, где она выступает вне конкурса. Ма-ла-дец», – иронично написал Уткин.

На ЧМ-2021 Россия проиграла Канаде в четвертьфинале в овертайме. В двух стартовых матчах Кубка Первого канала команда победила Канаду и Швецию.

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